Das wichtigste Saisonspiel steht für den VSV heute in Salzburg an. Dabei hat man wieder nur fünf Verteidiger an Bord. Immerhin: Bernd Wolf könnte nach der Länderspielpause zurückkommen.

Alen Bibic wurde für Mark Cundari abgemeldet, Cundari ist verletzt © GEPA pictures

Der VSV muss heute in Salzburg ran und braucht im Kampf um das direkte Play-off unbedingt drei Punkte. Dass man ausgerechnet beim offensivstarken Leader nur fünf etatmäßige Verteidiger hat, macht die Sache nicht leichter. Bernd Wolf fehlt ja mit einer Gehirnerschütterung, sein Comeback rückt aber näher. Er steht wieder mit dem Team am Eis, nach der Länderspielpause, also in der dritten Zwischenrundenpartie, soll er zurückkommen.