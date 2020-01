Facebook

Aktuell kein Training in der Stadthalle für Björkstrand und Co. © (c) Weichselbraun Helmuth

Beim VSV rüstet man sich für den Tag X. Am Sonntag soll beim letzten Grunddurchgangsspiel in Salzburg noch der Sprung in die Top 5 und damit direkt ins Play-off gelingen. Ob man sein großes Finale, für das der VSV gemeinsam mit Buspartner „dr. Richard“ sogar stark verbilligte Bus-Ticket-Kombinationen für vier Fanbusse ermöglicht, überhaupt bekommt, hängt heute einmal ganz an den Adlern. Drei Punkte müssen in Innsbruck her. Gewinnt Graz parallel in Znaim, wäre nur mehr Bozen am Sonntag in Reichweite. Und da müsste man dann bei eigenem Sieg in der Mozartstadt auf Schützenhilfe der Znaimer hoffen, die in Südtirol gastieren. „Egal wie, wir wollen das Ziel Play-off erreichen. Jetzt gilt es einmal, unser Spiel in den nächsten zwei Partien durchzuziehen und unsere Hausaufgaben zu erledigen“, sagt Patrick Björkstrand.