Stark dezimierte aber engagiert agierende Villacher Adler verloren in Bozen mit 0:4 und damit Boden im Kampf um die Top 5. Der VSV war nur mit 14 Feldspielern angereist.

Pollastrone und Co. waren nicht kaltschnäuzig genug © GEPA

Hart traf es VSV-Trainer Jyrki Aho vor dem Spiel in Bozen. Neben den verletzten Bernd Wolf und Christof Wappis fielen mit Anton Karlsson, Mark Cundari, Nico Brunner und Benjamin Lanzinger vier weitere Spieler der Grippewelle zum Opfer. Doch jene, die noch da waren - drei Sturmreihen und fünf Verteidiger - wehrten sich tapfer. Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine offene Partie, in der die einen Tag früher angereisten Adler aggressiver wirkten. Die beste Chance hatte Patrick Björkstrand nach Bozner Wechselfehler schon nach einer halben Minute. Nach sieben Minute glänzte Schlussmann Brandon Maxwell erstmals gegen den anrauschenden Sebastien Sylvestre. Nach 14 Minuten klingelte es in Unterzahl allerdings doch, Dennis Robertson bescherte den Hausherren die 1:0-Pausenführung. Und das auch nur, weil Björkstrand eine Sekunde vor Schluss die Scheibe im Gestocher nicht über die Linie brachte.