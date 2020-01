Kleine Zeitung +

Grippewelle hat zugeschlagen VSV muss in Bozen kurzfristig sechs Spieler vorgeben

Neben den Rekonvaleszenten Christof Wappis und Bernd Wolf muss der VSV heute beim Schlusselspiel in Bozen vier Leistungsträger wegen kurzfristiger Erkrankung vorgeben. Die Adler treten in Italien nur mit drei Linien an.