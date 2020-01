Kleine Zeitung +

VSV Bei den Adlern scheitert es zu oft an 20 Minuten

Der VSV verschlief in Wien einmal mehr das Eröffnungsdrittel und brachte sich damit um Punkte. Man bleibt aber kämpferisch. Am Dienstag geht es gegen Dornbirn weiter. "Jedes Spiel ist jetzt ein Finale", so Sportvorstand Rauchenwald.