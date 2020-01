Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karlsson ist nicht schwerer verletzt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Durchatmen im Adlerhorst! Gegen Linz führten die Adler kurz vor Schluss bereits mit 3:2, verteidigten mit letzter Kraft den Sieg über die Zeit. Plötzlich wurde es still in der Villacher Stadthalle. Ausgerechnet Topscorer Anton Karlsson (30 Punkte) blieb am Villacher Eis liegen, musste per Trage abtransportiert werden. Er hatte einen Schuss aufs Knie bekommen, wurde direkt ins LKH Villach gebracht.