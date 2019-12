Facebook

Alagic (rechts) gelang sein erster Saisontreffer, dann folgte die Verletzung © (c) DIENER / Kuess (DIENER / Kuess)

Beim 4:3-Zittersieg gegen Innsbruck sorgte ein Villacher erstmals in dieser Saison mit einem Traumtor für Aufsehen, der bisher nicht gerade vom Glück verfolgt war. Drei Assists hatte Stürmer Adis Alagic bisher gesammelt, gegen die Tiroler dann der Befreiungsschlag: In Minute 32 kombinierte er sich mit dem ebenfalls nicht in Topform befindlichen Patrick Spannring durch die Haie-Defensive und hob die Scheibe per Backhand unter die Latte zum 3:1. "Es hat ein bisschen gedauert, dafür war das erste Saisontor umso schöner", schmunzelte Alagic und fügte an: "Es ist ganz lustig, exakt den Spielzug haben wir davor noch geübt und er ist gleich aufgegangen. Patrick hat eine perfekte Bewegung gemacht und den Pass zur rechten Zeit gespielt. Schön, dass wir gewonnen haben, das Tor ist ein toller Bonus."