Großprojekt VSV schrieb Brief mit Wünschen an den Villacher Stadtsenat

Mit dem geplanten Hallenumbau soll sich der Westtrakt, wo jetzt das „Café Box“ ist, verändern © (c) HANNES PACHEINER

Unter dem Titel „Überlebenswichtige Maßnahmen für den EC Panaceo VSV“ wandte sich der Vorstand des Villacher Eishockeyvereins passend zur Weihnachtszeit mit einem Brief voll Wünschen an den Stadtsenat. Ein zentrales Thema ist die Stadthallengastronomie, die man zumindest bei Heimspielen übernehmen will. „Hierzu ist es notwendig, dass der Vertrag mit dem bisherigen Betreiber, Gottfried Kenzian, per Ende Dezember gekündigt wird“, heißt es in dem Schreiben. Die Übernahme der Gastronomie sei für den Verein wirtschaftlich überlebenswichtig.