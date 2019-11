Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn Ulmer (links) trifft, dann meistens doppelt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Vor der Länderspielpause gelang dem VSV lediglich ein Auswärtssieg. Nun gab es in Fehervar und Wien gleich zwei in Folge. Beim 8:4 Ende September in Dornbirn traf Martin Ulmer zweimal. Den 3:2-Overtimesieg in Wien ermöglichte der Vorarlberger abermals mit einem Doppelpack, insgesamt seinem dritten in dieser Saison. „Ich bin wohl so etwas wie der Timo Werner des österreichischen Eishockeys“, lacht der Flügel. Der deutsche Stürmer von RB Leipzig gilt so wie Fußballfan Ulmer als Spezialist dafür, in einem Spiel mehrfach zu treffen. „Aber am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass wir jetzt auch auswärts Punkte holen“, weiß Ulmer. Die Ausbeute brachte den VSV nun wieder über den Strich der Top-Fünf.