Der Villacher Christof Kromp verlässt seinen Stammklub VSV. Nicht ganz freiwillig. In Innsbruck erhofft sich der 22-Jährige mehr Eiszeit. Lobenswerte Einigung der Klubs mit Leihvertrag.

Was hinter Kromp-Wechsel steckt

Christof Kromp verlässt den VSV vorerst © GEPA pictures

Viele Villacher sind es nicht, die in den letzten drei, vier Jahren dem eigenen Nachwuchs entsprungen sind und sich zu Stammkräfte in der EBEL etablieren konnten. Eigentlich hätte Christof Kromp das Paradebeispiel für die funktionierende Nachwuchsarbeit beim VSV werden sollen. In diesem Sommer folgte die Ernüchterung. Nach nur einem Monat Meisterschaftsbetrieb verlässt der Villacher vorerst den Klub.