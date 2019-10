Facebook

Anton Karlsson sorgte für das 1:0 der Villacher gegen Graz © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Druckvoll starteten die Blau-Weißen in das Heimspiel gegen den Tabellendritten, die Graz 99ers. Bereits das erste Powerplay der Heimischen führte zum ersten Treffer des Abends - und das gegen das stärkste Unterzahlteam der Liga. Anton Karlsson hämmerte den Puck in der dritten Spielminute unhaltbar für 99ers-Goalie Christopher Nihlstorp ins kurze Kreuzeck. Erst gegen Ende des ersten Drittels kamen die Steirer mit dem starken Pressing des VSV besser zurecht. Bei der größten Chance für die Gäste hatte Travis Oleksuk Pech. Sein Schuss aus spitzem Winkel landete an der Querlatte.