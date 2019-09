Nach der Geburt seines Kindes am Wochenende wird Neo-Adler Brodie Reid am Donnerstag an der Drau eintreffen.

Brodie Reid (rechts) spielte in der EBEL schon für Bozen und Dornbirn © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Rodriguez)

Das warten auf Stürmer Nummer 14 hat beim VSV ein Ende. Der Kanadier Brodie Reid wird am Donnerstag an der Drau einlangen. Reid und seine Frau waren zuvor noch in Erwartung auf ein Kind in der Heimat verblieben. Am Wochenende wurde der 30-Jährige Papa und macht sich nun auf den Weg zu seinem neuen Arbeitgeber. Mit Sportdirektor Gerhard Unterluggauer wurden alle Formalitäten geklärt, am Mittwoch setzt sich Reid in den Flieger und wird über Venedig nach Villach kommen.