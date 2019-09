Facebook

Jerry Pollastrone sorgte im Powerplay für das zwischenzeitliche 1:1 © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Im ersten Auswärtsspiel der Saison gingen die Villacher Adler von Anfang an sehr ambitioniert ans Werk. Die zwei Siege zu Beginn der noch jungen EBEL-Saison gaben dem VSV sichtlich Selbstvertrauen, das merkte man auch in Znaim. Vor allem die ersten Minuten gehörten der Mannschaft von Jyrki Aho. Dennoch waren es die Heimischen die als erstes anschreiben konnten. Nachdem die Blau-Weißen den Puck nicht aus der eigenen Zone bringen konnten, stachen die Tschechen eiskalt zu und gingen durch Tomas Svoboda (9.) in Führung. Drei Minuten später konnte aber auch der VSV erstmals jubeln, Jerry Pollastrone, perfekt bedient von Patrick Björkstrand, sorgte im Powerplay für den verdienten Ausgleich. Allerdings hielt dieser nur 25 Sekunden. Abermals verloren die Adler den Puck im eigenen Drittel - Philip McRae bedankte sich mit dem 2:1, mit dem es auch in die erste Pause ging.