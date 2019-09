Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der VSV bleibt fokussiert © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Sieben Tore in einem Spiel, ein überzeugender Auftaktsieg gegen Bozen und 3.200 Fans bei einem Grunddurchgangsspiel erinnerten an längst vergangene Tage in der Tirolerstraße. Trotz des klaren 7:2-Erfolgs stellte sich eines aber keineswegs ein: Zufriedenheit. „Klar freuen wir uns, dass es zum Auftakt daheim mit so einem Erfolg geklappt hat. Wir wissen dennoch, dass wir um einiges besser Spielen können“, sagte etwa Kapitän Jamie Fraser. Ein neues Selbstverständnis hat an der Drau Einzug gehalten, wie der Kanadier bestätigt: „Wir wollen heuer einfach zeigen, dass wir gutes Hockey spielen können. Wollen einigen Leuten etwas beweisen.“