Beim VSV klappt es jetzt auch offensiv. Hinten präsentiert sich ein Duo auffällig. In dieser Woche gibt es zwei freie Tage für die Adler.

Wolf präsentierte sich an der Seite von Kevin Schmidt bisher stark © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Sieben Siege aus acht Testspielen. Diese Bilanz kann der VSV nach der Vorbereitung aufweisen. Nachdem die ersten fünf Erfolge teils holprig und stets nur mit einem Tor Unterschied eingefahren wurden, begann das Villacher „Werkl“ beim Turnier in Bremerhaven so richtig zu laufen. Souverän zeigte man sich speziell beim 4:0 gegen Esbjerg im Finale. „Zum Vorbereitungsstart haben wir einige Partien nicht gut gespielt. Wenn du dennoch gewinnst, ist das auch eine Stärke. Nach den Spielen in Deutschland können wir aber nicht unzufrieden sein, das war schon ganz gut“, sagt Verteidiger Bernd Wolf.