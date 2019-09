Facebook

Wien-Besuch von Felix Maxa und Yana Dobnig © KK/Privat

Warum nicht eine Freundschaftseinladung auf Social Media verschicken, ganz locker eine Konversation beginnen und plötzlich funkt es. So geschehen bei Kärntens Mountainbikerin Yana Dobnig und VSV-Crack Felix Maxa. „Es begann bei uns echt ganz unromantisch bei Instagram, doch jetzt sind wir knapp ein Jahr ein Paar“, verrät die 20-Jährige, die an der Fachhochschule Radiologie-Technologie studiert und im Augenblick ein mehrwöchiges Praktikum in der Privatklinik in Warmbad absolviert. „Ich betreibe meinen Sport, weil er mir enorm Spaß macht, denn in dem Bereich kannst du kein Geld verdienen. Und deshalb gehört ein Job auch neben dem Sport zur Tagesordnung.“