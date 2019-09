Facebook

Der 27-jährige absolvierte eine Managementausbildung an der Fachhochschule Kärnten und kennt als ehemaliger Basketball- und Tennisspieler die Villacher Sportszene bestens. Der Villacher unterstützte bereits in der Vergangenheit den Vorstand bei der Neustrukturierung des Vereins, steckt sich in seiner neuen Fuinktion auch hohe Ziele: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und danke dem Vorstand für den Vertrauensvorschuss. Gemeinsam gilt es jetzt, den VSV weiterhin Schritt für Schritt in eine positive Zukunft zu führen. Dies vor allem mit den typischen Villacher Attributen, wie Kampfgeist, Siegeswille und der Bereitschaft nie aufzugeben. So wollen wir gemeinsam wieder in die Erfolgsspur finden."