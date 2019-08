Facebook

NHL-Star Michael Raffl und Techniktrainer Paul Ullrich © Philip Edlinger

Detailverliebt, punktgenau und effizient. So wird die Arbeit des Villacher Techniktrainers Paul Ullrich in der heimischen Eishockeyszene beschrieben. Selbst reichte es beim ehemaligen VSV-Verteidiger mit Hauptwohnsitz in Wien nie für die ganz große Karriere. So wechselte er bereits mit 25 Jahren hinter die Bande und wurde Co-Trainer bei den Vienna Capitals. „Da wurde mir Eines sofort klar. Ich war selbst nie der beste Eisläufer oder Techniker. Ich wollte aber, dass meine Jungs es einmal weiter bringen, als ich es getan habe“, so Ullrich. Seine Neugier ließ ihn umtriebig werden. „Ich bereiste die besten Eishockeyländer der Welt und holte mir Eindrücke von den besten Trainern“, erzählt er.