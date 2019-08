Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brodie Reid (rechts) im Bozen-Dress © GEPA pictures

Der VSV hat einen Nachfolger für Danila Karaban gefunden. So wird der 30-jährige Kanadier Brodie Reid die "Adler" künftig in der Offensive verstärken. Der Flügelstürmer ist in Österreich kein Unbekannter, geht er doch bereits in seine 5. EBEL-Saison. In eineinhalb Saisonen in Bozen und zwei in Dornbirn hat sich Brodie Reid einen sehr guten Ruf als Torschütze und Vorbereiter erarbeitet. 151 Punkte, davon 64 Tore, sprechen für sich. Sowohl in Bozen als auch in Dornbirn wurde er je einmal Topscorer seines Teams.

Sportvorstand Gerald Rauchenwald: "Wir sind sehr froh, dass sich knapp vor Meisterschaftsbeginn die Gelegenheit aufgetan hat, Brodie Reid nach Villach zu holen. Über seine Qualitäten wissen wir natürlich schon lange Bescheid, er wäre wohl eine Verstärkung für jedes EBEL-Team. Brodie hat zusammen mit Jerry Pollastrone in Bozen gespielt und ihm und uns signalisiert, dass er unbedingt zum VSV kommen möchte."

Brodie Reid erhält beim VSV einen Einjahres-Vertrag.

Aktueller VSV-Kader:

Tor: Brandon Maxwell, Lukas Schluderbacher

Verteidigung: Stefan Bacher, Markus Schlacher, Bernd Wolf, Jamie Fraser, Marko Pöyhönen, Kevin Schmidt, Alen Bibic

Sturm: Adis Alagic, Christof Kromp, Nico Brunner, Martin Ulmer, Patrick Spannring, Felix Maxa, Alexander Lahoda, Patrick Bjorkstrand, Jerry Pollastrone, Chris Collins, Brodie Reid, Anton Karlsson, Miika Lahti