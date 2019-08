Der VSV bestreitet heute in Maribor (SLO) sein drittes Testspiel. Wir übertragen das Spiel für Sie live im Stream!

Der VSV testet in Maribor gegen Stavanger © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Der neu formierte VSV ist recht gut in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der erste Test in Budapest war zwar über weite Strecken nicht zufriedenstellend, die Adler zeigten beim 5:4-Overtimesieg aber immerhin Charakter und drehten in einem völlig dominant gestalteten Schlussabschnitt die Partie gegen MAC.