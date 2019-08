Gelungener Einstand für Trainer Jyrki Aho

Facebook

© (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Beim ersten Test für die am 13. September beginnende EBEL-Saison holten die Villacher auch gleich den ersten Sieg. Nach dem Abgang von Goalie Dan Bakkala schenkte Neo-Coach Jyrki Aho nicht Backup Lukas Schluderbacher das Vertrauen, sondern bot Youngster Alexander Schmidt in Budapest auf.



Nach vierzig Minuten lagen die Adler noch mit 2:3 in Rückstand, doch durch einen Doppelschlag im Schlussabschnitt konnten die Blau-Weißen das Spiel plötzlich drehen. Nach dem späten Ausgleich benötigte der VSV die Overtime, um Trainer Aho ein erfolgreiches Debüt zu bescheren. Mit Patrick Bjorkstrand, Martin Ulmer und Chris Collins trafen gleich drei Neuzugänge für die Draustädter. Letzterer sogar im Doppelpack. Der Kanadier war es auch, der in der Verlängerung für die Entscheidung sorgte.