Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuwachs in der VSV-Familie. Der Schwede Alen Bibic kommt aus der SHL © GEPA pictures

Zumindes in der Defensive scheint der VSV mittlerweile über die erforderliche Tiefe zu verfügen. Mit Alen Bibic konnten die Blau-weißen nun einen Stay-at-Home-Verteidiger verpflichten, der die Gardemaße von 1,95 Meter und 101 Kilogramm mitbringt. Seine Beweglichkeit dürfte das nicht beeinflußt haben. In den letzten drei Saisonen streifte der Schwede mit serbischen Wurzeln das Rögle-Trikot (SHL) über und konnte eine -4,-3,-1 in den letzten drei Grunddurchgängen vorweisen - bei insgesamt zwölf Scorerpunkten.