Kevin Schmidt © (c) GEPA pictures/ City-Press

Der VSV hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Spieler aus der DEL verpflichtet. Aus Iserlohn wechselt Kevin Schmidt in die Draustadt, wo er einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat.

Der Deutsch-Kanadier ist 33 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Der Offensivverteidiger ist Linksschütze und gilt als sehr guter Eisläufer mit starker Stocktechnik.

Insgesamt verbrachte Schmidt sieben Saisonen in der DEL, in denen er für Hamburg bzw. Iserlohn spielte und dabei 113 Punkte beisteuerte. 2016/17 spielte Villachs Neuer für Dornbirn in der EBEL und brachte es auf 41 Punkte in 54 Partien.

Wunschkandidat

Dementsprechend zufrieden zeigt sich VSV-Trainer Jyrki Aho: "Kevin Schmidt ist ein offensiver Verteidiger mit gutem Auge und er bringt viel Erfahrung in unser Team. Wir haben einen Spieler für das Powerplay gesucht, der auch das Spiel machen kann und genau das haben wir in ihm gefunden. Ich erwarte von Kevin – wie vom gesamten Team – dass er jeden Tag alles gibt und so seine Stärken voll zur Geltung bringt.“

Der aktuelle VSV-Kader Tor: Dan Bakala, Lukas Schluderbacher

Verteidigung: Stefan Bacher, Markus Schlacher, Bernd Wolf, Jamie Fraser, Marko Pöyhönen, Kevin Schmidt

Sturm: Adis Alagic, Nico Brunner, Christof Kromp, Martin Ulmer, Patrick Spannring, Felix Maxa, Alexander Lahoda, Patrick Bjorkstrand, Jerry Pollastrone, Chris Collins, Danila Karaban, Anton Karlsson, Miika Lahti

Schmidt freut sich "sehr über diese Chance in Villach. Die Stadt und der Verein haben einen unübertroffenen Ruf und ich denke, meine Familie und ich werden Villach lieben. Ich kann es kaum erwarten, in ein paar Wochen hier meine Arbeit zu beginnen. ich bin sehr zuversichtlich für das, was kommen wird."