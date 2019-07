Facebook

Jyrki Aho hat seinen Wunsch-co-Trainer nun beim VSV an seiner Seite © Gepa

Der 53-jährige Finne Sakari Lindfors wird in der bevorstehenden EBEL-Saison Jyrki Aho als Co-Trainer zur Seite stehen. In seiner Zeit als Aktiver war Lindfors Torhüter von internationalem Format und brachte es auf 14 Saisonen in der höchsten finnischen Liga sowie auf je eine in Schweden und Italien. Auch konnte er für sein Heimatland 13 Einsätze bei A-Weltmeisterschaften verzeichnen.