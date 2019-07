Facebook

Yann Sauve © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Einen Abgang gibt es in der Defensive der Adler zu vermelden: Yann Sauvé bat die Verantwortlichen des VSV aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrages. Der EC VSV kommt diesem Wunsch nach und wünscht Yann Sauvé alles Gute für die Zukunft. Derzeit wird bereits der Markt bezüglich eines Ersatzes für Sauvé sondiert.



Um eine weitere Saison verlängert wurde hingegen der Vertrag von Alexander Lahoda. Der 22-jährige Stürmer aus Zell am See, der von Red Bull Salzburg gekommen war, bestritt in der letzten Saison 52 Spiele für die Blau-Weißen. Er soll nun unter Headcoach Jyrki Aho den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.