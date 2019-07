Facebook

Knapp 2.000 Abos haben die Adler schon verkauft © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Der VSV ist nach zwei verpatzten Saisonen auf einem guten Weg, dennoch in der kommenden Spielzeit eine breite Masse in der Halle hinter sich zu wissen. Knapp 2.000 Abokarten sind schon verkauft, 2.400 sind das Ziel. Kürzlich sorgte bei einigen Fans jedoch das Kleingedruckte im Anmeldeformular für Irritation, löste in einigen Foren etwas Aufregung aus. Wer per "SEPA-Lastschrift", also per Bankeinzug zahlt, muss vor 31.03.2020 kündigen, sonst verlängert sich die Dauerkarte automatisch. Das ist bei nicht vielen Vereinen Usus, beim KAC beispielsweise gab es das noch nie. Geschäftsführer Andreas Schwab beruhigt: "Alles kein Stress, das gab es immer schon, wenn jemand per Bankeinzug zahlt. Dann musste stets bis zu einem bestimmten Stichtag gekündigt werden. Darüber wird man aber auch informiert." Also: Beim Abokauf gilt, das Kleingedruckte zu lesen.