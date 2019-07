Facebook

Jason DeSantis verlässt den VSV © GEPA pictures

Spekuliert wurde schon lange, nun hat der VSV es in die Tat umgesetzt. Die Villacher trennten sich von Verteidiger Jason DeSantis und nahmen den Finnen Marko Pöyhönen unter Vertrag. Der 31-Jährige absolvierte 433 Spiele in der höchsten finnischen Liga, brachte es dabei auf 118 Scorerpunkte. Zuletzt spielte er bei HKM Zvolen in der Slowakei. Die EBEL kennt er aus seiner Zeit bei Medvescak Zagreb, da brachte er es auf 21 Scorerpunkte in 46 Begegnungen.