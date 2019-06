Facebook

Emilio Romig (rechts) könnte in der nächsten Saison für den VSV einlaufen © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Während bei den Rotjacken die Kaderplanung für die kommende Saison wohl abgeschlossen sein dürfte, sind die Villacher Adler nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen. Bisher stehen zehn Imports unter Vertrag, ein weiterer soll noch folgen. Absolute Priorität hat ein Mann für die Verteidigung. Und da wäre der vom KAC ausgemusterte Robin Gartner ein möglicher Kandidat.

Ein anderer Name, der das Interesse des VSV geweckt hat, ist Emilio Romig. Der gebürtige Wiener verbrachte den Großteil seiner bisherigen Karriere in Amerika (College), wurde aber gegen Ende der Saison 2017/18 von den Capitals zurückgelotst. Nun scheint es, dass die Wiener kein Interesse mehr am 26-jährigen Stürmer haben, der es heuer in 18 Play-off-Partien auf starke neun Punkte brachte. Eine Verpflichtung könnte allerdings am ohnehin schon ziemlich ausgereizten Punktekontingent der Villacher Adler scheitern.