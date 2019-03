Der VSV setzte sich gegen Wien in der U20-Meisterschaft in drei Spielen durch. Das entscheidende Spiel wurde daheim vor 350 Fans mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Damit gehen alle Nachwuchstitel nach Kärnten.

Leistungsträger mit EBEL-Erfahrung: Benjamin Lanzinger © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Die Villacher U20 hat ihren EBYSL-Erfolgslauf mit dem nationalen Meistertitel vergoldet. Im Halbfinale zwar knapp an Jesenice gescheitert, wurde Wien über die volle Länge im Österreich-Finale nach drei Spielen in die Knie gezwungen worden. Auf einen 4:2-Heimsieg und eine knappe 2:3-Overtimeniederlage ließen die Jungadler einen 4:3-Sieg einer dramatischen Verlängerung im entscheidenden Spiel vor heimischer Kulisse von 350 Fans folgen. Nach 2:0- und 3:1-Führung ging es noch in die Overtime, wo ein Powerplaytreffer von Rainer die Jungadler in der 84. Minute endgültig erlöste.

Damit gehen nach den Titeln in U11, U12, U14, U16 und U18 für den KAC alle nationalen Meisterschaften nach Kärnten. In der U14 und U16 wurde der VSV zudem Vizemeister.

Kapitän Schützenhofer bekam die Trophäe überreicht Foto © KK/Facebook