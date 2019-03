Der VSV arbeitet bereits akribisch an neuen Strukturen. Priorität haben die mannschaftszusammenstellung und die Bestellung einer neuen Geschäftsführers.

Vorstandsmitglied Andreas Schwab

Zwei Spiele sind in der Qualifikationsrunde noch zu absolvieren, dann hat die verkorkste Saison des VSV ein Ende. Die gesamte Spielzeit herrschte viel Unruhe im Adlerhorst, die am 21. Dezember im Austausch des Vorstandes gipfelte. Messen kann man die neuen Entscheidungsträger noch nicht wirklich, dafür ist deren Amtszeit einfach noch zu kurz. Zugute halten muss man ihnen, dass sie zumindest versucht haben die Blau-weißen aus dem sportlichen Tal zu hiefen. Aber auch fünf neue Spieler brachten nicht den erhofften und dringend benötigten Play-off-Einzug.



„Wir haben probiert dem Team neue Impulse zu bringen. Das waren wir auch unseren Fans schuldig. Leider hat es nicht gereicht“, resümiert Andreas Schwab. Höchste Priorität hat für das Vorstandsmitglied die Mannschaftszusammenstellung. Vor allem der Kader soll wesentlich breiter aufgestellt werden als heuer. „Wir müssen aus den Fehlern der Vergangnheit lernen, werden keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir warten noch das Saisonende ab, dann werden wir in aller Ruhe die Situation analysieren und mit allen Seiten Gespräche führen.“



Die sind auch dringend notwendig. Von den Imports verfügen nur Jamie Fraser, Jerry Pollastrone und Yann Sauve über Verträge für die kommende Spielzeit. Auch bei den Einheimischen wie Nico Brunner, Christof Kromp oder Kapitän Niki Petrik besteht Handlungsbedarf. Besonders durch die fast sicher geltende Aufnahme der VEU Feldkirch sind österreichische Spieler begehrt wie schon lange nicht mehr.



Mit Gerhard Unterluggauer wird es nach der Saison ein Gespräch geben. Vorstandssprecher Gerald Rauchenwald gab bereits zu, dass er kein Freund der Doppelfunktion (Trainer und sportlicher Leiter) ist. Ein vorzeitiger Abschied des Trainers steht aber bis jetzt nicht im Raum.

Die wirtschaftliche Lage soll sich laut Schwab stabilisiert haben. Das Budget für Spieler sol deutlich angehoben werden. Großer offener Punkt ist noch die Bestelltung eines Geschäftsführers. „Es gibt bereits einige Bewerbungen. Eventuell schreiben wir die Stelle aber auch öffentlich aus“, verrät der 42-jährige.