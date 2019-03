Facebook

© KK/Herwig Gressel

Über 700 Eishockey-Begeisterte ließen sich das erste Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Steindorf und Spittal nicht entgehen. Die Anfangsminuten gehörten klar den Gästen aus Oberkärnten, die viel Tempo machten und die Heimischen früh in Bedrängnis brachten. Bereits in der vierten Minute gingen sie auch verdient durch Paul Spittau in Führung.



Im Laufe des ersten Drittels fand Steindorf aber immer besser zu seinem Spiel und konnte durch zwei Treffer von Daniel Gasser die Partie drehen.

Nach der Pause übernahmen die Hausherren das Kommando und zogen durch fünf weitere Tore uneinholbar davon. Dabei bewies der Meisterfavorit seine spielerische Klasse. Vier der fünf Treffer fielen in numerischer Überlegenheit, zwei mal zeichnete sich Marco Pewal dafür verantwortlich. Mit der klaren 7:1-Führung schalteten Benjamin Petrik und Co. um Schlussabschnitt einen Gang zurück und brachten den klaren Vorsprung ohne Probleme über die Zeit. Am Ende feierte Steindorf einen 7:2-Kantersieg.



„Es ist ein Sieg, nicht mehr und nicht weniger“, bleibt Oliver Oberrauner am Boden. Der Spielertrainer wurde gleich zu Beginn von einem Puck im Gesicht getroffen, wird aber in Spiel zwei am Donnerstag in Spittal wieder einlaufen. Auch diese Begegnung wird wieder live auf www.kleinezeitung.at/eishockey zu sehen sein.