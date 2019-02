Der VSV kämpft in der Qualirunde nun wohl nur mehr um die Goldene Ananas. Das Play-off hat Trainer Gerhard Unterluggauer noch nicht ganz abgeschrieben. Auch für die Zukunft wird langsam geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterluggauer hat alle Hände voll zu tun © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Jasmin Walter)

Nach dem 1:2 in Innsbruck steht der VSV mehr als nur mit dem Rücken zur Wand. Sieben Punkte fehlen auf den letzten Play-off-Platz, den Linz inne hat. "Wir haben so gedrückt, durch Down, Eriksson und Pollastrone viele Chancen liegen gelassen. Mit vier Linien und viel Druck zu spielen, ist dennoch etwas schönes, dem Team kann man von der Einstellung nichts vorwerfen", sagt Trainer Gerhard Unterluggauer.