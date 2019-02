Innsbruck - VSV 2:1 Haie begraben VSV-Hoffnungen

Die Villacher Adler mussten sich in einem bis zum Ende auf des Messers Schneide stehenden Spiel gegen Innsbruck mit 1:2 geschlagen geben. Damit bleiben die Play-off-Chancen des VSV nur mehr theoretischer Natur.

Brandon Alderson sorgte für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Trotz der Brisanz im nächsten Entscheidungsspiel der Villacher Adler beim HC Innsbruck präsentierten sich beide Teams mit offenem Visier. Ein Powerplay gleich zu Beginn der Partie brachte dem VSV gleich einige Möglichkeiten, Luca Gracner im Tor der Tiroler zeigte sich aber in bestechender Form. Wenig später machten es die Haie besser. Andrew Yogan brachte mit der ersten nennenswerten Chance die Innsbrucker in Front, versenkte den Puck mit einem schönen Handgelenksschuss genau im Kreuzeck. 93. Sekunden vor der ersten Pause schlugen die Adler aber verdientermaßen zurück. Brandon Alderson sorgte für das 1:1, nachdem zuvor Yann Sauve nur Metall getroffen hatte und Blain Down knapp gescheitert war.