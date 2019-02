Facebook

Nicht viel zu ernten gab es für die Villacher in den bisherigen vier Saisonduellen gegen den HC Innsbruck. Zur Verteidigung der Adler muss erwähnt werden, dass sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel gegen die Tiroler jeweils ein regulärer VSV-Treffer aberkannt worden war. Das nicht goutierte, reguläre Tor im Penaltyschießen wird noch lange in Erinnerung bleiben. „Was bisher war, ist uns allen egal. Darüber verschwenden wir keinen Gedanken. Wir wissen, worum es geht, werden alles in die Waagschale werfen“, verspricht Gerhard Unterluggauer, der von seinen Spielern eine „Kriegermentalität“ einfordert.



Zwei Mal verspielten die Adler einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen die Tiroler, die im Konter stets brandgefährlich sind. Nach Zagreb haben sie insgesamt aber auch die meisten Gegentreffer erhalten. Für die Haie ist das Spiel wohl die letzte Möglichkeit im Kampf um das Play-off. Bisher verloren sie alle drei Spiele in der Qualifikationsrunde.

Unterluggauer kann in Tirol aus dem Vollen schöpfen, sieht die durch die Neuzugänge gewonnene größere Kadertiefe als wichtigen Fortschritt: „Den Konkurrenzkampf merkt man sowohl beim Training als auch bei den Spielen. Die Intensität ist deutlich gestiegen. Die Mentalität der gesamten Mannschaft hat sich dadurch positiv geändert.“



Der Einsatz von vier Linien könnte gegen die Innsbrucker ein ausschlaggebender Faktor sein. „Je länger die Partie dauert, desto größer sind unsere Chancen. Die Haie agieren oft sogar nur mit zwei Linien, da sind wir körperlich klar im Vorteil“, stellt auch Markus Schlacher fest. Rechenspiele gibt es in der VSV-Kabine keine. „Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, betrachten jede Partei als ein Endspiel“, verrät der Verteidiger. Im Line-up wird es keine großen Veränderungen geben.



Teammanager verlässt den VSV mit Saisonende

Wie VSV-Vorstand Christian Kresse bestätigte, reichte Teammanager Rene Wild vor Kurzem seine Kündigung ein. Der ehemalige Verteidiger trat im Herbst, noch unter dem damaligen Geschäftsführer Ulf Walllisch, das Amt bei den Villachern an. Kurzfristig war er sogar auch als Geschäftsführer im Gespräch. Über die Gründe des Abschieds ist nichts bekannt. Es besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass Wild den Blau-Weißen in einer anderen Funktion erhalten bleibt.