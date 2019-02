VSV-Urgestein Herbert Hohenberger feiert mit seinen Freunden in der Heimat seinen 50. Geburtstag. Der Villacher befindet sich nach erfolgreicher Behandlung seiner Erkrankung auf dem Weg der Besserung.

Herbert Hohenberger © GEPA

Der Villacher Herbert Hohenberger feiert heute seinen 50. Geburtstag. Am Donnerstag ist das blau-weiße Urgestein in seiner Heimat eingetroffen und wird am Wochenende mit seinen engsten Freunden aus dem Adlerhorst anstoßen.

