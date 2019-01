Facebook

Zu Testzwecken in Villach. Centerstürmer Justin Maylan © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Ist die Stürmersuche des VSV beendet? Justin Maylan wird am Dienstag in Villach erwartet und nimmt am Mittwoch das Eistraining unter Trainer Gerhard Unterluggauer auf. Für ihn ist der 28-jährige Kanadier kein Unbekannter. In 44 Partien bei den Heilbronner Falken brachte er es auf acht Tore und 31 Assists. Auch bei seiner Station davor, bei Fehervar, zeigte er sich hungrig nach Scorerpunkten. Der Vorlagengeber beendete die EBEL-Saison 2016/17 mit 42 Zählern.

