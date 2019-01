Facebook

Mion bei den 99ers involviert © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Immer wieder tauchen im Eishockey-Geschäft bekannte Namen an neuen Stationen wieder auf. So auch der frühere VSV-Geschäftsführer Giuseppe Mion, der als ausgezeichnet vernetzt gilt. Der 59-Jährige, der mit Graz-99ers-Boss Jochen Pildner-Steinburg ein freundschaftliches Verhältnis pflegen soll, befindet sich im regen Austausch mit den Steirern. "Er schildert seine Eindrücke. Konsulent trifft es am ehesten", bestätigt 99ers-Manager Bernd Vollmann. Wenngleich der Steirer relativiert: "Er hat nichts mit Sponsoren zu tun. Wir haben nichts geändert aufgrund seiner Anmerkungen und unser momentaner Erfolg ist jetzt nicht an der Person Giuseppe Mion festzumachen. Aber er ist ein Freund der 99ers, seine Meinung wird seit etwa einem halben Jahr gehört."

Stewart zog weiteres Interesse auf sich

Ein interessantes Umfeld könnte auf Ex-VSV-Trainer Mike Stewart zukommen. Der 46-Jährige, seit vier Saisonen bei DEL-Klub Augsburger Panther tätig (derzeit vierter Tabellenplatz), hat sich einen guten Namen gemacht. Und damit Begehrlichkeiten geweckt. So sollen die Top-Klubs Kölner Haie und Eisbären Berlin an einem Stewart-Engagement interessiert sein.

