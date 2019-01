Der VSV hatte beim ausgedünnten Schlusslicht in Zagreb wenig Mühe, siegte in Kroatien mit 8:2. Die Suche nach einem zeichnungsberechtigten Geschäftsführer läuft weiter.

In Zagreb

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Zagreb hatte Villach leicht lachen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Der VSV musste beim Kellerduell der einzigen zwei Teams, die rechnerisch als einzige keine Top-Sechs-Chance mehr haben, weiterhin auf den an der Schulter verletzten Bernd Wolf verzichten. Felix Maxa kam mit Unterkörperverletzung (hatte zuletzt gegen KAC und im Training Schüsse an den Knöchel bekommen, Anm.) hinzu. Mit Christof Kromp als Center neben Niki Petrik und Benjamin Lanzinger marschierte der VSV, wo trotz nahezu sportlicher Wertlosigkeit Dan Bakala den Vorzug vor Lukas Schluderbacher im Tor erhielt, von Beginn an vorne weg.