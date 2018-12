Die Villacher hatten gegen Graz bisher als einziger echte Torchancen. Jerry Pollastrone sorgte in Minute 13 für die verdiente Adler-Führung, per Abstauber nach Down-Granate. Hier sind Sie live am Puck!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuletzt stellte es die Villacher gegen Graz meist auf © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Die Graz99ers reisen mit viel Selbstvertrauen nach Villach. In Zagreb fuhr man zuletzt mit einem glatten 9:0 den höchsten EBEL-Sieg der Vereinsgeschichte ein, wusste die Lage gegen die kroatische Rumpftruppe aber richtig zu deuten. "Diese Partie war vom Stellenwert her nicht so hoch angesetzt, wir wussten, in welcher Lage sich der Gegner befindet. Es gab also keinen Grund zu feiern", so Daniel Oberkofler. Zudem werden rund 400 Steirer im Auswärtssektor für Heimspielstimmung sorgen.

Die Villacher holten zuletzt drei Siege aus fünf Spielen. Lediglich beim mageren 0:1 im Derby in Klagenfurt enttäuschte man spielerisch. "Wir müssen unbedingt an der Chancenauswertung arbeiten", sagt Yann Sauve.

Links zum Thema Das Spiel im Livescore

Vor allem das Powerplay bereitet der Truppe von Gerhard Unterluggauer Probleme, vier Stück ließ man völlig harmlos ungenützt. "Das müssen wir in jedem Fall verbessern, dafür braucht es aber Selbstvertrauen", sagt Co-Trainer Markus Peintner, selbst in seiner Zeit als Aktiver in Graz engagiert.

"Ich bekam damals nach einer WM so etwas wie eine letzte Chance, meine Karriere stand auf dem Spiel. Danach durfte ich noch fünf, sechs Jahre weitermachen. Es war eine tolle Zeit, im Staff kenne ich noch viele Leute und fand auch abseits des Eises in der Steiermark einige Freunde", blickt Peintner gerner zurück.

Personalien

Aufstellung VSV: Bakala (Schluderbacher); Fraser-Pelech, Schlacher-Sauve, Bacher-DeSantis, Winkler; Pollastrone-Down-Brunner, Spannring-Sharp-Alderson, Lanzinger-Maxa-Lahoda, Wohlfahrt



Aufstellung 99ers: Rahm (Höneckl); Setzinger-Weihager, Jacobsson-Caito, Sundin-Soritz, Egger; King-Yellow Horn-Loney, Hamilton-Garbowsky-Zusevics, Oberkofler-Oleksuk-Grafethin, Kainz-Moderer-Natter

Schiedsrichter: Bulovec & Smetana