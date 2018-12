Gegen Zagreb feierte der VSV klar mit 5:2 den zweiten Heimsieg in Folge. Sharp traf doppelt, fünf Treffer in einem Spiel waren dem VSV heuer noch nie gelungen.

Sharp wurde erstmals von Kumpel und bisherigem Sturmpartner Pollastrone getrennt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Gerhard Unterluggauer warf vor dem Heimduell mit Schlusslicht Zagreb einmal mehr die Rotationsmaschine an. Jerry Pollastrone und MacGregor Sharp wurden etwa erstmals getrennt, auch die erfolgreiche Formation Lanzinger-Maxa-Alderson lief nicht mehr gemeinsam auf (siehe Factbox).

Der EC Panaceo VSV hatte von Beginn an alles fest im Griff. Vilim Rosandic im Kroaten-Tor hatte gleich zu Beginn durch Weitschüsse von Jamie Fraser, Jason DeSantis und Matt Pelech einiges zu tun. Die Gäste brauchten bis zur sechsten Minute um in Person von Marko Tadic den ersten Torschuss abzugeben. Die rollenden Villacher Angriffe fanden aber erst in Minute zwölf erstmals ihr Ziel. Da lenkte Sharp einen Blueliner von Fraser unhaltbar in die Maschen. Weil Rosandic in der Folge noch ein paar Mal rettend einschreiten konnte, waren Zagreb zur ersten Pause noch im Spiel.

Powerplay entschied das Spiel

Bis die Adler zwingend wurden, dauerte es im Mitteldrittel etwas länger. Ex-Zagreber Yann Sauve klopfte in Minute 27 bei Rosandic aus kurzer Distanz an. Sekunden später probierte es Blaine Down aufs kurze Kreuzeck, der junge Kroate war wieder auf dem Posten. Und weil die Villacher ihre Chancen nicht nützten, wurden sie eiskalt bestraft. Als Pelech und DeSantis die Strafbank hüteten, schlenzte Tom Zanoski die Scheibe ansatzlos ins lange Kreuzeck (31.). Nur zwei Minuten später waren die alten Verhältnisse wieder hergestellt. Die Zagreber leisteten sich binnen zwei Sekunden sechs Strafminuten, das nützten Fraser und Brandon Alderson jeweils in doppelter Überzahl per Weitschuss zum 3:1-Doppelschlag binnen 54 Sekunden. Vor der Pause legten die Adler weiter nach. Und da ermöglichte eine aufgelöste Zagreb-Defensive Sharp den Doppelpack, nachdem Spannring die Scheibe ans Gestänge genagelt hatte (38.).

Sauve, der immer wieder Nadelstiche nach vorne setzte, sollte sein Tor noch bekommen. Und zwar in Minute 58, abermals im Powerplay, als er die Scheibe ins Tor stocherte. Vier Minuten davor hatte Zanoski im Konter den zweiten Gäste-Treffer markiert.

"Wir wussten, dass das kein leichtes Spiel wird, Zagreb hat nichts mehr zu verlieren", sagte Trainer Unterluggauer. Doppelpacker Sharp fügte an: "Wir haben einen guten Job gemacht, der Sieg hätte natürlich höher ausfallen können, am Ende zählen drei Punkte."

VSV - Zagreb 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Tore: Sharp (12. PP, 38.), Fraser (33. PP2), Alderson (34. PP2), Sauve (58. PP) bzw. Zanoski (31. PP, 54.) Aufstellung VSV: Bakala (Schluderbacher); Fraser-Pelech, Wolf-Sauve, Bacher-DeSantis, Winkler; Pollastrone-Down-Brunner, Spannring-Sharp-Alderson, Petrik-Maxa-Schlacher, Lanzinger, Lahoda Stadthalle Villach, 2.880, M. Nikolic & Sternat