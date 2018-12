Der VSV ist nach turbulenten Stimmungswechseln am EBEL-Tabellenende angekommen. Viele Störfeuer beeinträchtigten den Villacher Neuanfang. Totalumbau in Kader und Management ließen das Jahr genau so holprig beginnen, wie es mit dem Rückzug von Geschäftsführer Ulfried Wallisch endete.

Finstere Mienen gab es beim VSV oft zu sehen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Jänner: Ein kleiner Funken Hoffnung durchströmt den Villacher Adlerhorst, blau-weiß kann wieder siegen. Nicht regelmäßig aber doch. Markus Peintner hat am 3. Dezember 2017 das Traineramt von Legende Greg Holst nach einer Niederlagenserie übernommen und zumindest drei Siege aus sechs Spielen geholt. Nach einem heroisch erkämpften 2:0 in Znaim spricht Peintner gar von einem "Befreiungsschlag". Dieser sollte aber ein jehes Ende finden. Ein 3:8 daheim gegen Zagreb bremst die Euphorie, es folgen wieder drei Erfolge, allerdins aus 13 teils unterirdischen Vorstellungen. Den Höhepunkt bildet ein 1:6 zum Grunddurchgangsende in Wien mit einem ratlosen Trainer: "Ich habe es auf die harte und weiche Tour versucht, es ändert sich nichts", ist Peintner in der Mixed-Zone in Kagran ratlos. Positiv: Am 18. Jänner steigt Wirtschaftsexperte Andreas Schwab ein, um die finanzielle Situation des VSV zu durchleuchten. Bis zum Frühjahr soll der Schuldenschnitt von einer guten Million Euro auch klappen. Aber der Reihe nach.