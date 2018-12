Facebook

© (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Für das Heimspiel gegen die Vienna Capitals schenkte VSV-Trainer Gerhard Unterluggauer Goalie Lukas Schluderbacher das Vertrauen. Bereits nach wenigen Sekunden wurde der Backup auch erstmals auf die Probe gestellt. Einen Alleingang von Chris DeSousa entschärfte er noch bravourös. Nicht unhaltbar war allerdings das Tor von Matt Clark zur Capitals-Führung von der blauen Linie. Die Villacher, die Blain Down verletzungsbedingt vorgeben mussten, hielten im ersten Abschnitt gut mit. Dennoch war eine gewisse Verunsicherung spürbar, fehlte in vielen Situationen das Selbstvertrauen.

Nach der Pause wurden von beiden Seiten eine härtere Gangart an den Tag gelegt, die Strafen häuften sich. Als Markus Schlacher für vier Minuten in die Kühlbox geschickt wurde, schlugen die Wiener gleich zweimal eiskalt zu. Kelsey Tessier (25.) und Chris DeSousa (27.) sorgten für die 3:0-Führung der Gäste. Als Jamie Fraser, ebenfalls in numerischer Überlegenheit den ersten VSV-Treffer markierte, kam noch einmal Hoffnung auf. Doch Riley Holzapfel (33.) stellte wenig später wieder klare Verhältnisse her. Mit dem fünften Gegentreffer durch Peter Schneider kurz vor der zweiten Pause war das Spiel entschieden.

VSV - Capitals 3:7 (0:1, 1:4, 2:2) Tore VSV: Fraser (30./PP), Goumas (47.), Schlacher (52./PP) Tore VIC: Clark (6.), Tessier (25./PP), DeSousa (27./PP, 48./PP), Holzapfel (33./PP), Schneider (39.), Rotter (55.) Aufstellung VSV: Schluderbacher (Bakala);

Fraser-Schlacher, DeSantis-Bacher, Winkler-Wolf; Pollastrone-Sharp-Spannring, Brunner-Goumas-Alderson, Petrik-Maxa-Lahoda, Wohlfahrt-Steurer-Schützenhofer;

Im Schlussabschnitt beruhigten sich die Gemüter wieder. Unterluggauer brachte für die letzten zwanzig Minuten wieder "Einser"zum Einsatz. Am Spiel selbst änderte sich aber wenig. Die Caps spielten die klare Führung mit all hrer Routine über die Zeit. Die Tore vonundbzw. DeSousa undhatten nur noch statitischen Wert.

