Sportlich gesehen befindet sich der VSV in einem Tief. Der Weg der Villacher ist alternativlos. Sich an falschen Maßstäben festzuhalten, wäre der wohl größte Fehler.

Was erwartet den VSV mit Jung-Stürmer Benjamin Lanzinger heuer noch alles? © GEPA

Es ist ein Gefühl der Machtlosigkeit. Wer nach einem Albtraum aufwacht, sucht nach Fassung und Orientierung. Angst macht sich breit. Dieser kurze Moment hat Villach, nein sogar Eishockey-Österreich, fest umklammert. Was ist passiert? Der VSV sitzt nach 14 Niederlagen in 15 Partien im Tabellenkeller der Erste Bank Eishockey Liga fest. Ein historischer Tiefpunkt. Der einst so große Stolz im Adlerhorst hat deutliche, tiefe Risse davongetragen.

