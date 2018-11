Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

VSV-Geschäftsführer Ulf Wallisch weiß selbst, dass seine Popularitätswerte in den vergangenen Tagen und Wochen massiv eingebüßt haben. Dass aber neben der sportlichen Krise ein zusätzliches Fass aufgemacht worden ist, erachtete er jedoch hinsichtlich Änderung bei der medizinischen Versorgung als unabdingbar: „Aus der Sportabteilung kam die Bitte zu dieser Maßnahme“, begründet Wallisch das Ende der Zusammenarbeit mit Ärzte-Team sowie mit Therapiezentrum Altis.



Trainer Gerhard Unterluggauer bestreitet das nicht, hält aber fest: „Das ist jetzt wirklich nicht mein größtes Problem. Wir müssen Spiele gewinnen und versuchen, den Burschen positive Energie zu geben.“ Wallisch: „Das Wichtigste aber ist: Die medizinische Versorgung ist gegeben. Was Therapien betrifft wird es zu einer Einigung kommen“, verspricht er. Um kleinere Wehwehchen kümmere sich das seit Jahren zuverlässige VSV-Betreuer-Duo Jürgen Steinauer und Peter Krawanja.



Zu heiß geführten Diskussionen um seine Position meint Wallisch, der eine Villacher Intrige ortet: „Ich stelle mich selbst oft genug infrage und bin sicher kein Sesselkleber. Wenn jemand meinen Job mit all den Haftungen übernehmen will, dann gerne.“