Innsbruck - VSV„Jetzt erst recht“ lautet das Motto der Villacher Adler

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Beim EC Panaceo VSV war nach der blamablen 0:5-Niederlage gegen Linz „Wunden lecken“ angesagt. Laut Gerhard Unterluggauer war es das erste Spiel, in dem sich seine Mannschaft nach einem Zwei-Tore-Rückstand bereits mit der Niederlage abgefunden hatte. Die Körpersprache ab dem zweiten Drittel und die Art und Weise wie sich die Adler präsentierten, sprach Bände. 13 Niederlagen in den letzten 14 Partien gingen an den Spielern nicht spurlos vorüber, werden psychisch zu einer immer größeren Belastung. „Es ist keine leichte Situation. Dennoch ist die Stimmung in der Kabine noch immer positiv. Wir müssen gerade jetzt noch enger zusammenrücken“, fordert Kapitän Niki Petrik.



Mit einer „Jetzt erst recht“-Mentalität reisen die Villacher heute nach Innsbruck. Nach zwei Niederlagen und zwei aberkannten regulären Toren gegen die Haie, wollen sie heute den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Auf den Gegner will sich der VSV dabei aber nicht wirklich konzentrieren. „Wir haben derzeit mit uns selbst genug zu tun. Wir müssen Wechsel für Wechsel unser Spiel auf das Eis bringen und versuchen, die Vorgaben des Trainers so gut es geht zu erfüllen“, weiß Petrik, der von einer Trendwende überzeugt ist: „Mit ein, zwei Erfolgserlebnissen wird auch das Selbstvertrauen wieder zurückkommen.



Ähnlich sieht es Unterluggauer, der sein Team am Donnerstag zu einer Aussprache bat. „Es stehen jetzt alle in der Pflicht. Vor allem die arrivierten Spieler müssen jetzt für positive Impulse sorgen.“ Großen Respekt zollt der Trainer den VSV-Fans: „Trotz unserer jetzigen Situation kommen die Fans noch immer in die Halle und unterstützen uns.“