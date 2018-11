Facebook

Gerhard Unterluggauer muss seine Mannschaft bis zum nächsten Spiel wieder aufrichten © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Bitter begann das VSV-Heimspiel gegen die Black Wings aus Linz. Bereits nach 25 Sekunden tauchte Brian Lebler gefährlich vor dem Tor der Adler auf. Diese Situation konnte Dan Bakala zwar noch entschärfen, nur elf Sekunden später war aber auch der Villacher Goalie machtlos und Lebler jubelte über die frühe Führung. In der vierten Spielminute hatte Kevin Goumas die größte Chance für die Heimischen im ersten Drittel. Der Neuzugang scheiterte jedoch am bestens postierten Ex-Villacher David Kickert. Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, Tormöglichkeiten blieben Mangelware.

Nach der Pause ebnete ein Doppelschlag der Gäste den Weg in Richtung Auswärtssieg. Michael Davies sorgte zunächst in der 34. Minnute im Powerplay für das 2:0 der Linzer. Nur 40 Sekunden später stürmte Lebler völlig alleine auf das VSV-Tor, versenkte den Puck sehenswert im Kreuzeck und sorgte damit auch für die Vorentscheidung in diesem Spiel. Die Verunsicherung der Draustädter machte sich nach dem dritten Gegentreffer in vielen unnötigen Fehlpässen immer mehr bemerkbar.

Obwohl der VSV mit dem Mut der Verzweiflung in den Schlussabschnitt startete und sich zu Beginn etwas im gegnerischen Drittel festsetzen konnte, kamen keine zwingenden Chancen zustande. Zu sicher stand die Abwehr der Stahlstädter, die bis zum Ende nichts mehr anbrennen ließen - im Gegenteil. Die Linzer verlegten sich aufs Kontern und waren durch Andreas Kristler und Aaron Brocklehurst noch zweimal erfolgreich.

Es liegt nun an Gerhard Unterluggauer und seinen Assistenten dem Team wieder neuen Mut einzuhauchen und sie bis zum nächsten Spiel wieder wach zu rütteln.