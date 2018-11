Die Villacher Adler überzeugten im Heimspiel gegen die Vienna Capitals auf allen Linien und beendeten nach neun Niederlagen ihren Negativlauf. Am Ende feierte der VSV einen hochverdienten 2:1-Sieg gegen die enttäuschenden Wiener.

© (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Im VSV-Heimspiel gegen die Vienna Capitals hatte man nicht den Eindruck, dass der Tabellenletzte gegen den Dritten spielt - im Gegenteil. Von Anfang an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für die Villacher. Die bewiesen Einsatzbereitschaft und den unbedingten Willen die bereits seit neun Spielen andauernde Niederlagenserie zu beenden. In der zwölften Spielminute wurden die Adler schließlich auch mit dem verdienten 1:0 belohnt. Nach Videostudium wegen Verdachts auf hohen Stock wurde der Führungstreffer letztendlich gegeben, Benjamin Lanzinger zeigte sich dafür verantwortlich. Kurz vor der Pause hatten die Adloer zudem auch Pech, Blain Down traf nur die Stange.