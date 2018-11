Facebook

Verwunderte Gesichter bei den Schiedsrichtern nach dem kuriosen Tor © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Es war ein reguläres Tor“, bestätigte DOPS-Boss Lyle Seitz nach dem VSV-Spiel gegen Innsbruck. Gemeint war damit der Penaltyversuch von MacGregor Sharp, der de facto in das Innsbrucker Tor ging, dann aber durch die Maschen rutschte und letztendlich am Eis hinter dem Gehäuse landete. Nach minutenlangen Beratungen entschied das Schiedsrichtergespann Kincses/Siegel jedoch den Treffer nicht zu gutieren. Ausreden für den nicht gegebenen Treffer fand man vonseiten der Liga zu Genüge. „Die Kamerasysteme sind veraltet und die Vereine sind nicht bereit in bessere Infrastruktur zu investieren“ oder „vielleicht hat der VSV ein Netz mit zu großen Maschen in Verwendung“ klingen da schon etwas überheblich.