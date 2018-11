Die Schwankungen zwischen Genie und Wahnsinn im VSV-Spiel müssen heute in Zagreb ein Ende finden, so der Trainer. Unterluggauer sucht zudem Ersatz für Christof Kromp.

VSV-Trainer Gerhard Unterluggauer hadert © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Wenn der VSV heute im Kellerduell in Zagreb gastiert, zählt nur eines: Punkte. In der Oktober-Tabelle sind die Adler mit sechs Zählern aus neun Spielen Letzter. Insgesamt ist man nach zuletzt sechs Pleiten punktgleich mit Schlusslicht Znaim. „Jetzt zählen nur Siege, wir brauchen unbedingt Punkte“, sagt Trainer Gerhard Unterluggauer, dessen Team mit einem Erfolg an den Kroaten vorbei auf Platz zehn klettern könnte.

Und wie soll das klappen? „Wir müssen einfach smarter sein. Wenn wir unser Spiel einmal durchziehen, sollten wir auch gewinnen. Wir laufen so viel Eis und kämpfen hart und dann bringen wir uns mit falschen Entscheidungen um Zählbares“, hadert Unterluggauer und fügt an: „Dieser Wechsel zwischen Genie und Wahnsinn in unserem Spiel muss aufhören, jeder soll seinen Job normal machen.“

Drei Leistungsträger fehlen

Verzichten müssen die Villacher weiterhin auf die Stürmer Christof Kromp, Blaine Down und Patrick Spannring. Dan Bakala steht nach einer Pause in Salzburg wieder im Tor. Für Kromp, der sicher sechs Wochen fehlt, wird sich nach Ersatz umgesehen. Unterluggauer lässt sich aber nicht in die Karten blicken: "Wenn einer da ist, dann ist einer da."