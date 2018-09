Facebook

Pollastrone war einer von vier Capitals-Meistercracks, der mit dem VSV nach Wien zurückkehrte © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Richtig amikal ging es vor dem Adler-Gastspiel in Wien zu. Die VSV-Cracks Jamie Fraser, Felix Maxa, MacGregor Sharp und Jerry Pollastrone, allesamt teil der Wiener Meistermannschaft von 2017, wurden vom Heimpublikum lautstark an alter Wirkungsstätte willkommen geheißen. Mit den Nettigkeiten war es aber gleich vorbei und Wien übernahm die Feldherrschaft. Villach hielt jedoch aggressiv und hellwach dagegen, was auch zu einem Doppelschlag der Gäste führte. Maßgeblich beteiligt war dabei Corey Trivino, der zuerst nach sehenswertem Puckgewinn von Blaine Down und Zuckerpass von Pollastrone traf (6.) und 101 Sekunden später Christof Kromp bei dessen Powerplay-Treffer assistierte. Das war übrigens das erste Villacher Saisontor in nummerischer Überlegenheit im 16. Versuch. Rafael Rotter, der die VSV-Überzahl durch einen Bandencheck an Fraser erst möglich gemacht hatte, sorgte drei Minuten später – nun selbst in Überzahl agierend – mit einem satten Schuss ins lange Eck blitzschnell für den Anschluss zum 1:2-Pausenstand.

Genau umgekehrt verlief der Start ins Mitteldrittel. Blau-Weiß machte Dampf, war am Drücker. Doch den Treffer erzielten die Hausherren schier aus dem Nichts: Dominic Hackl brachte den Puck instinktiv vor das Tor, wo Peter Schneider auf den Abfälscher lauerte und den Ausgleich markierte (24.). In Minute 32 musste Dan Bakala wieder hinter sich greifen, als Chris DeSousa einen Villacher Stellungsfehler im Konter eiskalt zur erstmaligen Wiener Führung ausnutzte.

Der sprichwörtliche Sack, er hätte ganz früh im Schlussabschnitt zu sein können, wäre da nicht Dan Bakala im Tor der Adler zur Stelle gewesen. Doch länger als bis zu Minute 47 konnten die Draustädter dem Wiener Sturmlauf nicht standhalten. Da machte Schneider mit einem Tänzchen durch die gegnerische Abwehr und halbhohem Abschluss ins kurze Eck zum persönlichen Doppelpack den Deckel drauf. Daran änderte auch der Powerplay-Treffer von Ex-Wiener Sharp 48 Sekunden vor dem Ende nichts mehr. So konnten die Gelb-Schwarzen auch ihr Villach-Trauma der letzten beiden Jahre besiegen, wo man jeweils gegen die Adler erstmals in der Liga verloren hatte.

Vienna Capitals - EC Panaceo VSV 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) Tore: Rotter (10. PP), Schneider (24., 47.), DeSousa (32.) bzw. Trivino (6.), Kromp (7. PP), Sharp (60. PP) Referees: GRUBER, T. PIRAGIC, Gatol, Hribar Zuschauer: 3.700 Erste Bank Arena Kagran